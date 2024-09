Aggredito e accoltellato da un rapinatore per il portafoglio: momenti di paura a Carmagnola

Momenti di paura a Carmagnola nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 15 settembre, quando un uomo di origine indiana è stato aggredito alle spalle e ferito con un coltello per portargli via il portafoglio.

Medicato e dimesso dall'ospedale

Il fatto è successo in via Torino: il ferito è andato poi in ospedale a farsi curare, venendo dimesso questa mattina: per fortuna, le sue condizioni non sono gravi.

I carabinieri lo hanno poi ascoltato per farsi raccontare la dinamica dei fatti e sarebbe emerso che in passato l'uomo aveva avuto dei problemi con un amico per questioni di denaro. Ma da qui a pensare che possa essere stato lui...

Le immagini delle telecamere

Tuttavia, al momento restano ancora parecchi punti da chiarire. Un aiuto alle indagini potrebbe giungere dalle immagini delle telecamere di zona.