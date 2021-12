Crescentino, chivassese arrestato per furto a bordo di un'automobile

Un 43enne di Chivasso, con vari precedenti per reati contro il patrimonio, domiciliato presso l’abitazione del fratello a Fontanetto Po (provincia di Vercelli), aveva l’obbligo di firma presso i carabinieri della stazione di Crescentino poiché un mese prima a Torino era stato arrestato per furto su un’autovettura. Un vizio che non ha perso.

Ieri mattina, verso le ore 11.30 lo stesso si è presentato a firmare in Caserma a Crescentino per poi dirigersi a piedi verso la stazione ferroviaria. Nel frattempo, giungeva in caserma un 75 enne del posto, asserendo di aver parcheggiato l’auto in centro paese per fare delle compere e dopo poco di averla trovata con il finestrino infranto e priva dello stereo.

Vista la posizione in cui in veicolo era stato parcheggiato ed il tragitto percorso, i carabinieri di Crescentino in quel momento hanno subito sospettato che l’autore dell’evento criminoso potesse essere il 43 enne e quindi si sono portati presso la stazione ferroviaria ove lo hanno rintracciato poco prima che potesse salire sul treno diretto a Torino (ove avrebbe sicuramente venduto l’autoradio) che aveva nascosto sotto al giaccone.

F.G. veniva accompagnato in caserma ed al termine degli accertamenti è stato dichiarato in stato di arresto per furto aggravato. L’autoradio è stato restituito all’anziana vittima che ha ringraziato calorosamente i carabinieri per l’insperato “regalo” di Natale.