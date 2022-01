Area cani dei Giardini Firpo troppo poco illuminata, si chiede un nuovo impianto

L’ex Assessore all'Ambiente Unia aveva confermato la richiesta di alcuni cittadini di trasferire l'area cani lungo il murales di Corso Dante ai Giardini Firpo.

In seguito al trasferimento però non è stato installato l'impianto di illuminazione. Ne consegue una scarsa frequentazione e poca sicurezza durante le ore serali “specialmente nel periodo autunnale ed invernali” specifica il consigliere Lupi nell’interpellanza presenta in Consiglio di Circoscrizione.

“Chiediamo al Comune di intervenire con una nuova illuminazione - conferma il presidente Massimiliano Miano - che possa rendere l'area più sicura e fruibile anche in orari serali”.