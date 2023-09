La fuga dei topi d'auto ha breve durata: scattano le manette per due marocchini di 37 e 25 anni

Nelle scorse ore l’attività dei poliziotti del Commissariato di Polizia di “Madonna di Campagna” ha portato all’arresto di due cittadini marocchini di 37 e 25 anni per furto aggravato in concorso su autovettura in sosta.

Durante il servizio di controllo del territorio, giunti nei pressi di C.so Palermo, gli agenti scorgevano, nel cuore della notte, due soggetti trasportare un grosso borsone giallo all’apparenza molto pesante. Nonostante i due tentassero di passare inosservati, accelerando il passo, i poliziotti li fermavano in C.so Novara sottoponendoli a controllo. Addosso al 37enne veniva rinvenuto un coltello, debitamente sequestrato.

Inoltre all’interno del borsone erano occultati diversi attrezzi e materiale edile, come flessibili, batterie per trapani, spine di riduzione e cavi di alimentazione. Inoltre veniva anche rinvenuta un’agenda contenente un libretto di circolazione di un’autovettura intestata ad una società edile, con sede in una via limitrofa.

A tal punto i poliziotti effettuavano una perlustrazione di tale via e rinvenivano la stessa autovettura forzata nel finestrino e nel cofano. Insieme al proprietario dell’auto veniva accertato che quanto rinvenuto nel borsone era stato asportato dall’autovettura rinvenuta.

Pertanto i due soggetti venivano arrestati per furto aggravato in concorso su autovettura in sosta; il 37enne è stato, altresì denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari, pertanto vige la presunzione di non colpevolezza degli indagati, sino alla sentenza definitiva.