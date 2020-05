Grimaldi (LUV) a Icardi: "Senza vergogna, che si dimetta o non si dimetta ci vedremo in commissione di inchiesta"

“Dopo i disastri della fase 1 Icardi si permette di dire a Vineis e Fazio che le loro sobrie critiche sono sciocchezze? Continua a dare degli sciacalli e dei beceri ai consiglieri di opposizione? Si autoassolve per l'ennesima volta e accusa di irresponsabilità i cittadini e di faziosità (di nuovo) i medici? Dice oggi che la fase 2 andava rinviata? Si chiede quali errori gli si imputino? Parla di 41 bis? Bisogna veramente essere senza vergogna o in preda al delirio, tanto da farsi dire dal proprio Presidente che si è mancato di senso istituzionale. Sembra quasi che l'Assessore voglia gettare la spugna: lo faccia e si dimetta” - dichiara il Capogruppo di Liberi Uguali Verdi, Marco Grimaldi, commentando l'intervista dell'Assessore Icardi e la discussione di questa mattina in Capigruppo, durante la quale lo stesso Cirio si è detto perplesso e ha redarguito Icardi.

“Una strage annunciata nelle Rsa, con un mese senza provvedimenti e poi una delibera fantasma che appare e scompare producendo effetti gravissimi, nessuna sorveglianza attiva, USCA inesistenti, tamponi inaccessibili, DPI inadeguati, medici completamente abbandonati. Questa è stata la fase 1 della Giunta Cirio che ha creato il 'caso Piemonte'” - prosegue Grimaldi. - “Icardi nega l'evidenza, parla già di un ripetersi del contagio, come se lui fosse 'l'uomo della strada' e non il membro di una Giunta che ha fatto i decreti, e persiste a non rispondere ad alcuna domanda su come si eviteranno gli errori commessi, perché quando saranno ripetuti potrà dare la colpa alle persone che passeggiano al parco e non all'assenza di tamponi a tappeto. Ma non si preoccupi: noi ci vedremo martedì in Aula e poi – se la maggioranza non ha paura – in commissione d'inchiesta”.

“Ancora una volta - ha invece commentato il presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Domenico Ravetti - l’assessore alla sanità Icardi ha affidato agli organi di informazione il proprio sfogo sulla gestione dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 con critiche rivolte ai sindacati dei medici, alle opposizioni e addirittura con giudizi negativi sul pensiero del prof. Vineis, uno dei maggiori esperti internazionali nel campo della virologia, chiamato ad aiutare dallo stesso Assessore il Piemonte. In questo momento ho deciso di riservarmi del tempo per condividere con i Consiglieri regionali del mio Gruppo e con quelli dell’opposizione di Palazzo Lascaris quale sia la reazione corretta e in quale modo rispondere a queste affermazioni. Tuttavia voglio porre alcune domande per fare chiarezza su una situazione che si presenta quanto mai surreale”. “Vorrei, innanzitutto, sapere – ha concluso Ravetti – che cosa succede sulla plancia di comando della sanità regionale. Chi prende decisioni? Su che cosa? L’Assessore Icardi e la struttura del suo assessorato come si relazionano con le unità di crisi, task force e Comitati a loro disposizione? Penso che il Governo regionale debba rispondere a questi quesiti importanti per comprendere chi e come sta gestendo questa grave emergenza e in quale direzione stiamo andando”.