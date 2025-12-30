Nuova piastra in corso Cadore, più Civich nelle strade ed incrocio con semaforo in piazza Baldissera: il 2026 di Torino

Dalla nuova piastra sportiva in corso Cadore, alla rinnovata piazza Baldissera sino ai battelli sul fiume Po e più Civich per le strade della città. Sono tante le novità che il 2026 porterà ai torinesi, annunciate nella tradizionale conferenza di fine anno della giunta Lo Russo.

Nuova piastra sportiva

Ad aprire la carrellata l'assessore allo Sport Mimmo Carretta, che ha spiegato come il prossimo anno verrà inaugurata una "nuova piastra sportiva in corso Cadore a Vanchiglietta per un investimento da 800mila euro. È allo studio poi la revisione ed allargamento del Pass 60 con nuove modalità".

Nuovo mercato alle Verbene

Dopo Porta Palazzo, il 2026 sarà l'anno del taglio del nastro del rinnovato mercato delle Verbene.

"La fine lavori - ha spiegato l'assessore al Commercio Paolo Chiavarino - sarà a maggio: servirà una fascia di popolazione anziana. Oltre 10 mila persone ora senza negozi: l'investimento è di un milione e mezzo per 29 stand". E sul fronte del lavoro, ha aggiunto la vicesindaca Michela Favaro, "Nel 2026 sorgeranno 7 poli di occupabilità: l'investimento è due milioni di euro. Ci sarà una sede in ogni Circoscrizione, per favore l'incontro tra domanda ed offerta".

Da Piazza Baldissera a Metro 2

A confermare le importanti novità nel campo della viabilità l'assessore Chiara Foglietta. Nel 2026 verrà completata la pedonalizzazione di via Roma, così come la trasformazione di piazza Baldissera da rotonda ad incrocio con semafori. Verrà poi inaugurato il nuovo ecocentro di via Massari, con un investimento da due milioni di euro.

Sempre sul fronte della trasformazione urbana è intervenuto l'assessore all'Urbanistica Paolo Mazzoleni. Il prossimo anno proseguirà l'iter per il nuovo piano regolatore, ma partirà anche la fase realizzativa della Metro 2.



Più civich



Dopo l'inaugurazione la scorsa settimana del nuovo comando di Polizia Locale a Mirafiori sud, l'assessore alla Sicurezza Marco Porcedda ha annunciato che nel 2026 ci saranno "nuovi servizi di prossimità della Polizia Locale, per garantire una più radicata presenza sul territorio per commercianti e cittadini".

Riattivata la colonia di Loano

L'assessore alle Politiche Sociali Jacopo Rosatelli, in collaborazione con la collega all'Istruzione Carlotta Salerno, ha annunciato "un'iniziativa di educazione sessuo-affettive nelle scuole". E sul fronte scolastico, verranno è prevista la fine dei lavori in trentacinque istituti. "Verrà riattivata - ha aggiunto Salerno - la colonia di Loano".

Riapre Vivaio Regio Parco

Sul fronte della Cultura, nell'autunno 2026 ci sarà il taglio del nastro della nuova Biblioteca Civica Centrale a Torino Esposizioni, con un investimento complessivo da 105 milioni di euro. Novità anche per il Verde, annunciate dall'assessore Francesco Tresso. "Vogliamo riattivare lo storico vivaio di Regio Parco chiuso da diversi anni con l'apertura al pubblico e funzione sociale".