FIAT Panda a km 0: l’auto più amata dagli italiani

La FIAT Panda ha un futuro incerto, sembra infatti che FIAT, dopo le ultime modifiche all’impianto aziendale, abbia deciso di pensionare questo modello. Per ora si tratta però di una delle auto preferite dagli italiani: poco costosa, versatile, adatta anche a lunghi viaggi, con spai adatti ad una piccola famiglia. Se poi si trova una FIAT Panda a km 0, allora la questione si fa ancora più interessante: un’auto nuova, offerta al prezzo dell’usato.

Certo, sarebbe bello poter trovare un’auto di fatto nuova ma a un prezzo scontato, ma dove è possibile reperire questo tipo di offerte? Le auto usate dei Concessionari comprendono spesso anche delle offerte a km zero, si tratta infatti di una prassi abbastanza consolidata, soprattutto in specifici periodi dell’anno. Una FIAT Panda a km zero è un’auto che il concessionario ha già immatricolato, a se stesso; questo solitamente per mantenere dei contratti particolari con i propri fornitori. A parte l’immatricolazione, si tratta di una Panda nuova, spesso con tutti i comfort e gli optional che questo modello può offrire. Le caratteristiche della vettura rimangono quindi immutate; stiamo parlando di una FIAT Panda nuova, perfetta anche per chi ha da poco preso la patente.

Come abbiamo detto, un’auto a km zero è una vettura che ha già subito un’immatricolazione; quindi ufficialmente si tratta di un’auto usata. Di fatto però non è mai uscita dall’esposizione del concessionario, in pratica non ha mai percorso neppure un km. I vantaggi sono correlati ovviamente al prezzo: rispetto al listino si tratta di circa il 10-15% in meno. Oltre a questo chi ha la necessità di avere rapidamente un’auto da guidare non avrà problemi, visto che l’auto a km zero è già pronta dal concessionario. In pochissimi giorni si perfeziona il passaggio di proprietà e si guida la nuova vettura. Un neo è forse nella difficoltà presente per quanto riguarda la scelta; visto che le auto a km zero sono già disponibili dal concessionario, non è possibile scegliere tra tutte le possibilità di colore della carrozzeria, motorizzazione o allestimenti.

Le motivazioni che spingono gli italiani ad apprezzare la Panda sono varie. Per altro stiamo parlando di un’utilitaria che si configura a pieno diritto come city car, quindi tra le auto maggiormente presenti nell’intero parco macchine del nostro Paese. Guidare tra le viuzze del centro storico, parcheggiare in spazi non eccessivamente ampi, trovare spazio nel traffico, sono tutte cose che la FIAT Panda fa senza troppi problemi. Contemporaneamente offre uno spazio accettabile, sia nell’abitacolo che nel bagagliaio, cosa che la rende adatta anche a chi ha figli, o a chi necessita di trasportare oggetti di vario genere. In più l’offerta è decisamente molto ampia, con motorizzazioni e allestimenti per tutti i gusti. In effetti superare la Panda sarà complesso, una vera sfida per FIAT.