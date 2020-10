Sul furgone con una tonnellata e mezzo di rame rubato: 4 persone denunciate per furto e ricettazione

Potevano essere le "basi" in cui il materiale ferroso rubato veniva custodito e lavorato, ma la presenza costante di persone di vedetta rendeva difficile l'accesso alle forze dell'ordine. Fino a quando gli agenti hanno deciso di bloccare e controllare due furgoni in procinto di entrare ad uno dei capannoni. In uno dei due mezzi la polizia ha rinvenuto circa una tonnellata e mezzo di rame.

Sorpresi con le mani nel sacco, tre rumeni e un italiano, tutti con vari precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati denunciati per ricettazione. Guai per il proprietario del capannone, denunciato anche per furto di energia elettrica.