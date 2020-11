Un nuovo touchscreen ad energia statica apre nuovi orizzonti per IoT

Un nuovo mondo ci aspetta nel prossimo futuro, un universo fatto di tecnologie fenomenali, molto più efficienti ma anche pratiche. Stiamo parlando di una società dove non sarà più necessario girare con il caricabatterie nella borsa e non dovremo diventare pazzi per cercare una presa alla quale attaccare il nostro smartphone.

Da questo punto di vista paesi orientali come la Cina, la Corea e il Giappone continuano ad essere in prima linea e all’avanguardia: gli esempi che potremmo fare sono tanti ma quello che è certo è che, a prescindere da dove provengono, nel futuro dovremmo abituarci in maniera molto veloce, a delle innovazioni utili e rivoluzionarie come i computer che parlano meglio degli umani.

A questo proposito, al KIST in Corea è stata fatta di recente una scoperta incredibile: è stato realizzato un nuovo tipo di touchscreen con un sensore che si ricarica con il semplice tocco, grazie alla trasmissione di energia statica.

Nei laboratori dell'Istituto di Scienza e Tecnologia, situato a Seoul in Corea del Sud, questo innovativo sensore tattile è stato fatto utilizzando il disolfuro di molibdeno, un composto con capacità conduttive definito a due dimensioni (lunghezza e altezza), per il fatto che la sua terza dimensione è tanto sottile da raggiungere persino le grandezze di un atomo.

Questa particolare tecnologia ha migliorato di oltre il 40 percento la triboelettrificazione dei dispositivi, che in questo caso sono stati i macchinari per gli esperimenti in laboratorio usati dagli scienziati e i ricercatori. Naturalmente, oltre che per il campo scientifico, questa nuova invenzione promette di avere delle influenze determinanti, a breve termine, anche sul nostro stile di vita. Ne trarrà giovamento tutta quanta la società moderna.

I motivi dei vantaggi di una tecnologia simile sono tantissimi e ognuno di essi ha una grande importanza.

Tra questi ci sono la possibilità di semplificare i nostri spostamenti, poiché non avremo più bisogno di portarci appresso la scomoda zavorra dei caricabatterie e relativi cavi dei nostri insostituibili dispositivi intelligenti. Una tecnologia dirompente sul piano della diffusione dell’Internet nelle Cose, che può consentire di aumentare il ricorso a dispositivi smart che dialogano fra loro usando lo smartphone come hub per l’analisi dei dati e la trasmissione all’esterno con le reti di ultima generazione 5G; il tutto senza l’ansia continua dell’alimentazione energetica.

Una diffusione maggiore e più agevolata del touchscreen; nuove possibilità di lavoro e guadagno (come sempre accade quando una novità dal mondo della Scienza si prospetta all'orizzonte della vita quotidiana e del mercato).

La tecnologia quindi è sempre in evoluzione e in continuo cambiamento e aggiornamento con tutto quello che ne consegue nel bene e nel male:di sicuro l’aspetto positivo è che molte di queste scoperte ci facilitano la vita quotidiana, che è sempre più stressante e complessa.

Quindi, nonostante viviamo un periodo storico contrassegnato dai blocchi e dalle limitazioni dovute all’emergenza sanitaria per il Covid 19, il progresso e la tecnologia non si fermano e anzi corrono verso nuove rivoluzionarie scoperte.