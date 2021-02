Chiusa a Torino la prima inchiesta legata al Covid: indagato un fornitore

E' stata formalmente chiusa a Torino la prima delle numerose inchieste avviate dalla procura del capoluogo piemontese sulla questione Covid. Si tratta di un filone di indagini che riguarda Brekka, azienda che nella primavera del 2020 si aggiudicò una gara indetta da Scr (la società di committenza regionale) per conto di una Asl torinese sulla fornitura di dispositivi di protezione personale (schermi, visiere, occhiali).

Per il momento, secondo quanto riportato dall'Ansa, il pm Elisa Buffa procede per frode in pubbliche forniture e una serie di violazioni legate alle indicazioni sulle origini o la denominazioni dei prodotti. Ieri però ha ascoltato l'unico indagato, un responsabile dell'azienda, e alla luce delle sue dichiarazioni difensive, e della documentazione che ha fornito, non è escluso che lo scenario possa cambiare.