Venaria, parte oggi la vendita biglietti di "Paradiso XXXIII" con Elio Germano

Dal 12 settembre sono in vendita i biglietti per lo spettacolo Paradiso XXXIII con Elio Germano e Teho Teardo, in programma il 29 e 30 ottobre ore 21 al Teatro della Concordia a Venaria (To), in apertura delle nuove stagioni e attività promosse da Piemonte dal Vivo in regione. Lo spettacolo è una nuova produzione firmata da Infinito Produzioni, Ravenna Festival, Fondazione Teatro della Toscana e Teatro Franco Parenti, che vedrà il debutto in prima nazionale l’11 ottobre nell’ambito del Ravenna Festival. Con Piemonte dal Vivo, lo spettacolo arriva in prima regionale in Piemonte a Venaria il 29 e 30 ottobre, dopo le date in Emilia Romagna e Toscana, per poi concludere la tournée al Teatro Franco Parenti di Milano.

Dal 12 settembre i biglietti sono in vendita online sul sito di Vivaticket e al Teatro della Concordia in corso Puccini a Venaria (apertura: dal lunedì al venerdì 9.30/13.00 e 14.30/16.30).

INTERO € 23,00 (+ € 2 diritti prevendita)

RIDOTTO € 21,00 (+ € 2 diritti prevendita) per Over 60 - Tessera Musei – Under 30 – Universitari - residenti Venaria Reale