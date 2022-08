E' morto Mikhail Gorbaciov, l'ultimo presidente dell'Unione Sovietica e "padre" della perestroika, il piano di riforme che portarono alla caduta del comunismo in Urss. Negli ultimi giorni era stato ricoverato in ospedale per le sue condizioni di salute.

La notizia del decesso è stata data in serata dall'agenzia Tass. Grazie al suo contributo nel processo per la fine della guerra fredda, nel 1990 Gorbaciov fu insignito del Nobel per la pace. Aveva 91 anni.