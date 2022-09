Il settembre del MAU sarà all'insegna dell'arte, del gusto, dell'intercultura e dell'accessibilità

Arte, gusto, intercultura e accessibilità: saranno questi gli ingredienti del mese di settembre del MAU di Torino. Il Museo d'Arte Urbana di Borgo Campidoglio, infatti, presenterà un ricco programma di iniziative in collaborazione con il Salone del Gusto, Terra Madre, la Festa dei Vicini e diverse associazioni torinesi.

3: la mostra Venezuela Visual

Si partirà sabato 3 settembre con il vernissage (ore 18-21) della mostra collettiva Venezuela Visual, organizzata con l'Associazione Venezuela in Piemonte e il progetto Fucina Campidoglio: presso la Galleria di via Rocciamelone 7/c verranno esposte le opere degli artisti Oswaldo Munoz, Rosana Ferer, Irene Pietrosanti, Maria de Jesus Requena, Elizeth Rodriguez e Maria Cecilia con la curatela di Edoardo Di Mauro e Francesca Nigra e gli allestimenti di Alberto Garino.

10: la “Festa per i vicini del mondo”

Sabato 10 settembre sarà la volta della “Festa per i vicini del mondo”, organizzata nell'ambito della Festa dei Vicini: l'evento, che fa parte del programma di Terra Madre OFF, prevede dalle 15 alle 20 una merenda sinoira con i prodotti del GAS Kent'Annos e attività di socializzazione in collaborazione con l'Associazione dei Sardi in Torino “Antonio Gramsci”. Parteciperanno anche vicini da Ucraina, Cuba, Congo e Venezuela.

17: il progetto MAU for ALL e degustazione di birre

Ma non finisce qui, perché sabato 17 settembre (ore 15.30) tornerà la visita guidata accessibile a persone con disabilità del progetto MAU for ALL in collaborazione con Compagnia 3001, Associazione Volonwrite e CulturalWay. Le opere d'arte pubblica sui muri di borgo Campidoglio saranno rese accessibili a ciechi e ipovedenti grazie alla teatralizzazione a cura dell'attrice teatrale Adriana Zamboni, mentre per i sordi sarà garantito l'interpretariato LIS. Al termine è prevista una degustazione di prodotti sardo-piemontesi a cura del sommelier ONAV Leonardo Porcu presso l'Associazione dei Sardi Gramsci in via Musinè 5.

Nello stesso giorno (dalle 15 alle 17), infine, presso la Birreria Dogana di via Rocciamelone 12 – in collaborazione con il progetto Fucina Campidoglio - è prevista la presentazione della Guida alle Birre d'Italia 2023 con degustazione di birre e sidro piemontese.