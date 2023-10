L'Autostrada delle Api sbarca al parco Le Serre di Grugliasco

Per presentare l’iniziativa alla cittadinanza e alle scuole è in programma un incontro pubblico, con ingresso libero fino a esaurimento posti, che si terrà martedì 10 ottobre, dalle 17 alle 18.30, presso lo Chalet Allemand, all’interno del Parco Culturale Le Serre, in via Tiziano Lanza 31.