On. Gancia(Lega): Approvata riforma Ue per IGP vini, superalcolici e qualità prodotti agricoli

"Oggi con l’approvazione del nuovo regolamento relativo alle indicazioni geografiche dell'Unione europea di vini e superalcolici e regimi di qualità dei prodotti agricoli, abbiamo compiuto un passo avanti per migliorare la protezione, la competitività e la qualità delle eccellenze europee e italiane rispetto alla concorrenza su scala globale.

Un unico regolamento che semplifica la procedura di registrazione, che si traduce in meno burocrazia, soprattutto a vantaggio dei piccoli produttori, e rafforza la protezione delle IGP sul web, essenziale per contrastare la contraffazione e garantire autenticità ai consumatori, oltre attribuire maggiori poteri e responsabilità ai consorzi di produttori in materia di sostenibilità".

Lo dichiara l’on. Gianna Gancia, deputata europea della Lega.