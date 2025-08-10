‘Gusto in Quota!’ a Sestriere tra focacce e formaggio

È la ventesima edizione estiva e porterà i partecipanti a scoprire gusto e segreti di focacce e formaggio. ‘Gusto in Quota!’ propone due appuntamenti domani, lunedì 11, e mercoledì 13 agosto.

L’appuntamento è a Casa Olimpia, in via Pinerolo 19, a Sestriere, nella ‘Sala Ezio Giaj’, dedicata all’ideatore di questa manifestazione. Entrambi gli appuntamenti si terranno alle 18. Domani, nell’incontro dedicato alle focacce, interverranno Alberto Negro (delegato di Pinerolo Accademia Italiana della Cucina), l’Associazione Panificatori della Provincia di Torino e i Panificatori Artigiani De.C.O di Giaveno con Franco Mattiazzo, Dario Calcagno Tunin, Max Falco, Andrea Goitre e Enzo Canarelli mastro birraio del Birrificio Aleghe.

Mercoledì, assieme a Negro, a parlare di latte e formaggio ci saranno Rosario Decrù del Parco Alpi Cozie e Mauro Moretta.

Entrambi gli incontri saranno condotti da Alessandra Maritano, compagna di vita di Giaj, che sta portando avanti il progetto con l’aiuto di diversi enti, tra cui il Consorzio Vittone di Pinerolo.

L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili, all'Ufficio del Turismo di Sestriere in via Pinerolo 7/b, telefonando allo 0122755444 o scrivendo una mail a info.sestriere@turismotorino.org.