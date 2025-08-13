Rivoli nel mirino di ladri e rapinatori: in un mese arrestate o denunciate quasi una persona al giorno

Quasi una persona arrestata o denunciata ogni giorno, dall'inizio di luglio. E' il bilancio delle operazioni condotte dai carabinieri della compagnia di Rivoli in un periodo estivo che ha visto finire nel mirino dei malviventi soprattutto i negozi e gli esercizi commerciali del territorio. Sono oltre 25 le persone finite nei guai.



In particolare, sono state 18 le attività diventate bersaglio di furti o di rapine da parte di persone spesso già note alle forze dell'ordine. Nella stragrande maggioranza dei casi peraltro, la refurtiva (generi alimentari, ma anche capi d’abbigliamento e cosmetici, per un valore di oltre 2500 euro) è stata interamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari.



Per assicurarsi la buona riuscita del furto, i ladri hanno usato forbici, tronchesi di piccole dimensioni e borse schermate con alluminio, così da provare a beffare i meccanismi anti taccheggio. In un'occasione, nei giorni scorsi, i militari della stazione di Grugliasco hanno fermato (e poi denunciato) due ventenni che si erano appena impossessate di alcuni cosmetici da una farmacia. Addosso a una di loro i militari hanno trovato anche un tirapugni in metallo, sequestrato.



L’ultimo arresto risale a lunedì notte, nell’area commerciale di Via Crea, a Grugliasco. Un uomo di 29 anni, nel tentativo di abbandonare il supermercato con in mano cibo e una bottiglia di vino, ha ingaggiato una colluttazione con uno degli addetti alla vigilanza. L’arrivo della pattuglia dei carabinieri ha consentito di bloccarlo e arrestarlo con l'accusa di rapina impropria. Il vigilante, invece, ha riportato alcune escoriazioni.