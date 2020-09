Dal 28 settembre a Nichelino partono pre e post scuola, oltre al servizio mensa

La rinuncia al Servizio deve sempre essere effettuata per iscritto e fatta pervenire con le suindicate modalità di iscrizione. La mancata comunicazione della rinuncia al servizio, anche in caso di non frequenza, comporta l'addebito della quota assegnata.

Da lunedì 28 a Nichelino riprenderà anche il servizio di ristorazione scolastica, nelle forme e cautele più opportune, stante le direttive in ambito di emergenza sanitaria. Il servizio fornito agli studenti terrà conto delle mutate prescrizioni e linee guida nazionali e della locale ASL, con un’organizzazione completamente rinnovata che garantirà la consueta sicurezza alimentare ed il corretto equilibrio dei nutrienti che compongono il pasto.

La città di Nichelino ha scelto, anche in questa fase, di continuare a fornire un pasto fresco cucinato quotidianamente nel nostro Centro Cottura con il sistema del legame caldo-fresco. Il pasto sarà fruito da ciascun alunno nella propria aula, dopo attenta pulizia, rispettando i protocolli di sicurezza della scuola e conseguente riordino dopo il pasto. La distribuzione sarà garantita dall’opera di professionisti aggiornati nel campo della ristorazione scolastica, così come per tutto il processo fino all’alunno.

Il servizio rappresenta un utile momento integrativo dell’attività educativa della scuola, svolgendo un ruolo attivo di educazione alimentare e di prevenzione che vede impegnati sia la scuola che l’amministrazione in un unico obiettivo comune. Il Centro Cottura di Via Trento 40 è operativo ed è a disposizione per il ritiro delle certificazioni mediche necessarie per garantire i pasti alternativi.