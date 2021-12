Penne, contatori, aperitivi e tazzine da caffè: Torino scopre che anche l'impresa può fare cultura

Un territorio può trarre la sua cultura (anche) dalle imprese che ne caratterizzano il territorio e l'economia? Secondo Confindustria sì. E il termine "cultura" viene adottato così tanto nella sua accezione più originale da far pensare in maniera concreta anche a veri e propri musei per custodirla e raccontarla alle persone.



Si chiama "Masterclass Musei d’Impresa" il ciclo di incontri che si è concluso questo pomeriggio presso la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e che, nell’ambito delle celebrazioni del XX anniversario della Settimana della Cultura d’Impresa di Confindustria, ha coinvolto alcuni dei principali spazi museali del territorio.



È stata l'occasione di visitare quegli spazi che già adesso raccontano e tramandano alcune importanti storie di azienda: da Casa Martini al Museo della scrittura di Aurora, fino al Museo Lavazza e Italgas con il suo Heritage Lab. "I musei e gli archivi di impresa non solo testimoniano il valore storico dell’azienda stessa sul territorio in cui sono insediati, ma possono produrre anche significativi vantaggi in termini di marketing territoriale, di turismo industriale e, in generale, di competitività - ha detto il presidente del Seti, Maurizio Bazzano -. Rappresentano un fattore di unicità ed autenticità, certificano la qualità della sua presenza sul mercato e sono una leva strategica di business importante. Inoltre confermano come le imprese, nel tempo, si siano rese protagoniste attive delle trasforma-zioni sociali e culturali del Paese e siano amplificatori di riferimenti condivisi”.