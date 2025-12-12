Torino aumenta la tassa di soggiorno, le opposizioni sulle barricate

Torino aumenta la tassa di soggiorno e l'opposizione in Sala Rossa sale sulle barricate. Martedì era stata Federalberghi ad insorgere, per voce del presidente Fabio Borio aveva dichiarato: "A pagare sono sempre attività e clienti".

I rincari

Il rincaro previsto è di 70 centesimi per gli hotel e 1,50 per gli affitti privati. Questo significa che i turisti che sceglieranno un albergo a una o due stelle pagheranno tre euro al giorno invece che 2,30; 3 euro e 50 in quelli a tre stelle (invece che 2,80), 4 euro e 40 negli alberghi a 4 stelle al posto degli attuali 3,70. Chi invece sceglierà di dormire in una struttura di lusso (5 stelle) continuerà a pagare 5 euro a notte.

Ad essere più colpiti i turisti che sceglieranno di affittare una casa tramite Airbnb o Booking: l'attuale costo di 2.30 a notte salirà infatti a 3.80 euro. Una cifra che mette a Torino sul livello di città ad alto tasso di turismo, come Venezia, Firenze e Roma. Un aumento medio intorno al 30%, con picchi fino al 65%.

I commenti

E va all'attacco del sindaco il capogruppo del M5S Andrea Russi, che commenta "dopo i torinesi, oggi i turisti. L’Imperatore delle tasse Lo Russo colpisce ancora, questa volta guardando fuori dai confini cittadini".

"Questa decisione - commenta il consigliere di Fratelli d'Italia Ferrante De Benedictis - crea un’evidente sproporzione tra gli aumenti proposti, con forte penalizzazione per chi non soggiorna in albergo. Speriamo che questo rincaro non copra partite di bilancio che nulla hanno a che vedere con investimenti in promozione turistica" conclude l'esponente del partito della Meloni.

Ad intervenire anche il capogruppo dei Moderati Simone Fissolo: "Le imposte non sono mai belle, ma bene le nuove esenzioni per le persone con disabilità e le forze armate".