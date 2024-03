Arisa sceglie Rivoli come prima tappa del suo tour piemontese

In compagnia dell’inseparabile compositore e arrangiatore Giuseppe “Gioni” Barbera al pianoforte, Arisa porta sul palco di via Rosta suoi brani iconici, con qualche celebre tributo, il tutto eseguito per quartetto di voce, pianoforte, basso e batteria, in un percorso che porta da canzoni come Controvento a La Notte - di recente eseguita dal Suzuki Stage in occasione della quarta serata del Festival di Sanremo 2024 – fino a brani estratti dal suo ultimo album Ero romantica. «Da anni l’Istituto Musicale Città di Rivoli promuove la musica e la cultura musicale sul territorio a partire dall’ascolto delle persone – commenta il Direttore dell’Istituto Filippo Bulfamante - alla luce di uno sguardo attento all’incontro dei bisogni del pubblico con una proposta sempre nuova e di alta qualità. In questo contesto Arisa, artista straordinaria e di grande impatto nonché notorietà, accompagnata non a caso da musicisti ed arrangiatori di talento, si rivela uno dei passi fondamentali che la Stagione compie per fondere pubblici diversi, sempre all’insegna di un principio, che è anche ciò che intendiamo rappresentare come istituzione: una garanzia di bellezza ed eccellenza».