 / Copertina

Copertina | 15 dicembre 2025, 00:00

A Torino la medicina che cambia pelle: nasce Rigenera Care

Nata da un’idea di Claudio Marchisio insieme a una cordata di imprenditori il centro applica tecnologie di ultima generazione attraverso l’approccio innovativo della medicina rigenerativa

A Torino la medicina che cambia pelle: nasce Rigenera Care

Come è nata l’idea di Rigenera Care?
Pietro Deideri 

L’idea è nata insieme a Luca Boffa e Claudio Marchisio, eravamo già attivi nel settore dermatologico con il progetto Skin Lab, inizialmente legato alla fototerapia, per trattare psoriasi e dermatite atopica, aprendo una rete di piccoli centri dermatologici. Poi abbiamo deciso di entrare con il gruppo Investo e investire in Medicina Rigenerativa Italia Srl, fondata un anno fa come startup, con il coinvolgimento di Alessandro Nosenzo e Barbara Valle insieme al Gruppo Building S.p.a. della famiglia Boffa, Pietro Deideri con GS Events e Nicoletta Bozzo con Gs Events e Claudio Marchisio. 

Qual è il primo bilancio dall’apertura? 

Luca Boffa

Siamo aperti da poco più di un mese, quindi è ancora presto per tirare le somme. Ma l’interesse è alto, sia tra i trentenni sia tra un pubblico più adulto. La medicina della longevità è in forte crescita e Rigenera Care sta già riscuotendo curiosità e attenzione.

A chi vi rivolgete?
Luca Boffa 

A un pubblico ampio, anche se si tratta di un ambito medico ancora nuovo per molti. In genere, le persone iniziano a interessarsi a questi percorsi dopo i trent’anni, quando emergono i primi segnali di invecchiamento o si cerca un miglioramento della qualità della vita. 

Cosa si intende esattamente per medicina rigenerativa? 

Roberto Dell’Avanzato, direttore tecnico-scientifico del centro Rigenera Care
 
La medicina rigenerativa è una disciplina interdisciplinare che integra ricerca e pratica clinica. Mira a promuovere la rigenerazione dei tessuti danneggiati da patologie, traumi o invecchiamento. Si avvale di tecnologie avanzate e di team multidisciplinari composti da ematologi, ortopedici, fisiatri, ginecologi, chirurghi plastici ed estetici, dietologi, urologi e ozonoterapisti. Grazie a questa sinergia, offriamo percorsi terapeutici su più livelli, personalizzati e scientificamente validati.

Quali trattamenti vengono proposti?  
Roberto Dell’Avanzato, direttore tecnico-scientifico del centro Rigenera Care

Parliamo di una vera rivoluzione in ambito medico: si usano cellule staminali, piastrine, cellule mononucleate per rigenerare tessuti, migliorare la funzione articolare e ossea, ma anche trattare patologie ginecologiche e urologiche come l’incontinenza, impotenza, o disfunzione erettile. Il tutto senza interventi invasivi, con tecnologie all’avanguardia e protocolli Rigenera Care studiati su misura.

Qual è il futuro della medicina rigenerativa? 

Roberto Dell’Avanzato, direttore tecnico-scientifico del centro Rigenera Care

La medicina rigenerativa rappresenta una delle nuove frontiere più promettenti della scienza medica. È un settore altamente innovativo che integra competenze da biologia, chimica, ingegneria e informatica. L’obiettivo è rigenerare o sostituire tessuti e organi danneggiati da traumi, difetti congeniti o invecchiamento. Tra le applicazioni già in fase avanzata ci sono la produzione di pelle artificiale, la ricostruzione di tessuti tramite ingegneria tissutale, la terapia genica e cellulare, e l’utilizzo di cellule umane – a partire da quelle ematiche o del midollo osseo – come farmaci. In futuro, anche gli organi artificiali, così come l’ingegneria dei tessuti potranno rientrare tra le soluzioni disponibili.

Chi sono i testimonial del progetto Rigenera Care? 

Pietro Deideri

Claudio Marchisio, oltre a essere socio investitore, è il primo brand ambassador del progetto. In occasione del lancio della campagna stampa, è stata coinvolta anche Cristina Chiabotto, con cui condividiamo un rapporto di amicizia e collaborazione. 

Quante persone lavorano attualmente nel centro?

Roberto Dell’Avanzato, direttore tecnico-scientifico del centro Rigenera Care

La squadra è in fase di completamento. Attualmente operano in modo stabile tra le 10 e le 15 persone, ma è previsto un ampliamento fino a circa 40 figure professionali. Il team includerà numerose specializzazioni, dagli ozonoterapisti agli esperti in medicina estetica, ortopedia, fisiatria e altre branche complementari.

Quali tecnologie si utilizzano all’interno del centro Rigenera Care? 

Roberto Dell’Avanzato, direttore tecnico-scientifico del centro Rigenera Care

Le tecnologie impiegate sono pensate per agire a diversi livelli di profondità nei tessuti del corpo, dalla superficie della pelle fino al muscolo. Ogni problematica viene valutata attentamente per definire la profondità dell’intervento necessario e scegliere la tecnologia più adatta. Si tratta di un approccio multilivello che richiede una diagnosi accurata, l’applicazione di trattamenti correttivi e, se necessario, l’uso di tecniche iniettive. L’obiettivo è fornire protocolli personalizzati che vanno dalla struttura di base del tessuto fino al risultato finale,: come se si ricostruisse un edificio e valutando i vari aspetti, dalle fondamenta, alla tappezzeria, fino all’arredamento.

In che modo la medicina estetica si integra con il concetto di salute? 

Roberto Dell’Avanzato, direttore tecnico-scientifico del centro Rigenera Care

La medicina estetica non è solo una questione di bellezza, ma anche di benessere. Le tecniche estetiche stimolano i processi di rigenerazione cellulare e, attraverso l’uso combinato di trattamenti e prodotti correttivi, migliorano l’aspetto della pelle. Questo ha un impatto positivo non solo sull’aspetto fisico, ma anche sulla salute generale e sul benessere psicologico.

Quali sono i prossimi obiettivi del progetto Rigenera Care?
Luca Boffa 

L’obiettivo principale è quello di replicare il modello Rigenera Care in altre città italiane. La società Medicina Rigenerativa Srl sta già lavorando in questa direzione, con l’intenzione di aprire nuovi centri.

Redazione

Leggi tutte le COPERTINE ›

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium