Contest del bacio: in occasione del "kissing day" mandateci una foto. Il bacio più bello andrà alle Caravelle

Che cosa sia un bacio hanno provato in molti a spiegarlo ma le parole forse non sono il mezzo più appropriato. Proprio al bacio oggi è dedicata un'intera giornata: il “world kissing day” per ricordare il record dei baciatori che 14 anni fa ebbero la resistenza di trentuno ore e trenta minuti.

Il bacio può essere di infiniti tipi: passionale, a stampo, alla francese, d'affetto, della mamma, del matrimonio, d'estate, d'inverno... e non esistono limiti ad uno dei gesti più naturali al mondo.

In questa domenica estiva il nostro gruppo editoriale Morenews, di cui fa parte anche Torino Oggi chiama tutti i suoi lettori a partecipare ad un contest davvero speciale “Il bacio più bello”.

Inviateci la vostra foto al bacio con la persona che amate, a cui volete bene, che vi sta vicina...insomma la persona che volete baciare oggi. Avete tempo fino alle ore 16.00 di questo pomeriggio per inviare la vostra foto tramite WathsApp al numero 348 0954317 specificando la vostra città e pubblicheremo le immagini sulla nostra pagina Facebook, oppure potete taggare @torinoggi2017 su Instagram aggiungendo #worldkissingday

Il bacio che avrà ricevuto più like vincerà un buono per due persone al parco acquatico "Le Caravelle" di Ceriale (SV)!

Siete pronti? Via con il bacio!