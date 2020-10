Caso di coronavirus a scuola, classe di Borgaro mandata a casa

Un alunno delle scuole elementari di Borgaro è risultato positivo al Covid-19.

Il bimbo non frequentava la scuola già da alcuni giorni tuttavia, come previsto dal protocollo, i compagni di classe sono stati mandati a casa e nelle prossime ore saranno sottoposti al test del tampone. In attesa degli esiti non potranno rientrare in classe.

"La scuola resta ovviamente aperta e per tutti gli altri bambini e ragazzi frequentanti i plessi di Borgaro la situazione non cambia - fa sapere il sindaco Claudio Gambino - le misure di prevenzione restano inalterate".