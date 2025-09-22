Sciopero per Gaza, bloccato ingresso autostrada e sottopasso di corso Regina per qualche minuto [VIDEO]

Ultima Generazione ha bloccato per dieci minuti il sottopasso di corso Regina Margherita. In occasione dello sciopero globale per Gaza i manifestanti questo pomeriggio intorno alle 17 hanno interrotto il traffico su corso Regina, in prossimità di Rondo Rivella.

Seduti sulle strisce

In un primo momento i ragazzi e le ragazze hanno attraversato più volte la strada pacificamente, per poi sedersi sulle strisce pedonali ed urlare lo slogan: "Free Free Palestine, Palestina Libera".

Lo sciopero

Diverse le proteste degli automobilisti, che in coda nel tunnel hanno suonato più volte il clacson. Dopo circa 5 minuti si sono alzati. È l'ennesima mobilitazione in questa giornata di sciopero: dopo il ritrovo in piazza Carlo Felice ed il corteo per le vie di San Salvario, i manifestanti hanno occupato e bloccato i binari della stazione di Porta Nuova.

Il gruppo di Ultima Generazione si è spostato in via Po all'altezza di via Accademia Albertina dove ha continuato l'azione di disturbo al traffico veicolare per qualche minuto, in quest'occasione senza veri e propri blocchi. L'iniziativa a mezz'ora dal nuovo presidio in programma a Piazza Castello per le ore 18 sempre legata allo sciopero per Gaza.

Nel pomeriggio in centinaia hanno sfilato in Corso Unità d'Italia, bloccando momentaneamente l'ingresso dell'autostrada Torino-Savona.