A Vinovo c'è il "Noviziato Ferruccio Pedrazzani", vetrina di lusso per i cavalli di 2 anni

Aspettando la fine della 'Maratonina di Natale' in programma sabato 26 dicembre, la pista di Vinovo diventa ancora una volta vetrina per i puledri.

Al centro del programma di sabato 19 dicembre (otto corse al via dalle 13.35) ci sarà il 'Noviziato Ferruccio Pedrazzani', da sempre dedicato ai 2 anni e nato per omaggiare il ricordo di una grande driver stimatissimo scomparso nel 1981 a soli 52 anni.

In vetrina quelli che saranno protagonisti il prossimo anno del GP Marangoni e del Derby di Trotto e nell'Albo d'Oro nomi di prestigio quali Esotico Prad, Uniforz, Tony Giò, Zlatan e un anno fa Beautiful Colibrì con Andrea Guzzinati.

Cinque cavalli al via sulla distanza dei 1.600 metri. Favorito Alessandro Gocciadoro con Canto Dei Venti, sorella i un campione come Urlo Dei Venti. Avrà al suo fianco Camelot Grif che a causa dell’appiedamento di Andrea Guzzinati riporta a Torino un driver amatissimo come Gianpaolo Minnucci, l'altra parte di Varenne. Poi Codrignano Gadd insieme a Salvatore De Lorenzo, Chloe Bar, allenata e guidata da Marco Smorgon e infine Cher Ek, allieva di Mauro Baroncini affidata come sempre ad Andrea Farolfi.

Nel sottoclou anche il Premio Schumann sulla distanza del doppio km per 3 anni. Ancora porte chiuse per il pubblico nel rispetti del Dpcm, ma le corse saranno visibili sui canali Social dell’Ippodromo di Vinovo e sul 220 di Sky.