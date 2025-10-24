Una panchina gialla a Torre Pellice farà luce sull’endometriosi

Torre Pellice avrà una panchina gialla per fare luce su una malattia di cui si parla poco. Domani, sabato 25 ottobre, alle 10,30, la Civica galleria d’arte contemporanea Filippo Scroppo (via Roberto d’Azeglio 10) ospiterà l’incontro ‘Sediamoci sul giallo: Endopank’, proposto dall’associazione ‘La voce di una è la voce di tutte’ per la sensibilizzazione sull’endometriosi, patologia cronica invalidante.

Successivamente i partecipanti si recheranno in piazza San Martino, nel giardinetto davanti alla chiesa cattolica, dove dipingeranno di giallo una delle panchine che diventerà quindi una ‘Endopank’.

“Abbiamo accolto la proposta dell’associazione perché è affine alle attività di sensibilizzazione che organizziamo in paese e che si esprimono anche dedicando ai temi delle panchine” spiega la vice sindaca Sara Tron.

La panchina gialla sarà infatti la quinta ad essere inaugurata in paese. Solo lo scorso anno era stata dipinta, da mamme e bambini, quella bianca di viale Dante, per promuovere l’allattamento al seno. “Ma c’è anche la panchina rossa contro la violenza sulle donne in piazza Muston e quelle arcobaleno di via Beckwith e di piazza Libertà, rispettivamente dedicate alla pace e ai diritti Lgbtq+” aggiunge Tron.

All’incontro in Galleria Scroppo interverranno Deborah Di Bin, tutor dell’associazione ‘La voce di una è la voce di tutte’, e il ginecologo Orazio Di Pumpo.