La 'via del Mediterraneo' sarà completata: lavori alla pista ciclabile dal ponte Isabella al Molino di Cavoretto

La "via del Mediterraneo" di Torino sarà completata? La pista ciclabile che parte da Cadice, in Spagna, e arriva fino a Cipro attraversando l'Europa - chiamata Eurovelo 8 - passa anche da Torino, in particolare lungo la sponda del Po per tutto il tratto cittadino. Non tutti i 5900 km della pista ciclabile europea sono attualmente conclusi ma ogni città, stato e regione sta facendo la sua parte. Per questo nel 2022 il Consiglio Comunale di Torino aveva approvato una mozione, presentata dal consigliere del PD Vincenzo Camarda, per impegnare la Giunta a valorizzare il tratto torinese, lungo 67 km.

I 67 chilometri torinesi di Eurovelo 8

A oggi la pista ciclabile è interrotta in due punti, sulla sponda destra del Po all'altezza del cosiddetto Molino di Cavoretto, su Corso Moncalieri, e tra i ponti Isabella e Balbis. A dare aggiornamenti sullo stato dei lavori è stato l'assessore alla manutenzione della viabilità e delle sponde fluviali Francesco Tresso, convocato dalle commissioni 2, 5 e 6.

Tratti critici e problemi da superare

"Abbiamo due tratti che sono critici perché interrompono questa continuità - ha spiegato Tresso - Il primo è la parte in corrispondenza del Molino di Cavoretto, dove l'obiettivo è chiudere tutto in tempi brevi, assegnare il bando e partire entro fine anno. Il secondo tratto è quello tra i due ponti Balbis e Isabella, dove il percorso ha ceduto in seguito a interventi sul tratto di Michelotti più a valle. Sono interventi ingenti, abbiamo trovato i finanziamenti con Metro Plus, siamo in fase di bando di gara e contiamo di assegnare e iniziare d'estate coi lavori, che non saranno corti per la tecnica costruttiva necessaria".

A fine aprile convocata la conferenza dei servizi

L'ingegner Roberto Crova, Dirigente responsabile dell'Area progettazione e pianificazione, ha precisato: "Il tratto dalla piscina Lido fino a corso Moncalieri è un tratto di circa 500 metri che era fermo per mancanza di fondi, ora è arrivato il finanziamento. Sono arrivati gli atti di sostenibilità tecnica ed economica, a fine aprile potremo convocare la conferenza dei servizi e, dopo i 90 giorni preposti, per l'estate dovremmo avere il progetto esecutivo approvato".

Non ci sono ancora tempi certi, ma entrambi i progetti sono in fase di decollo, in modo che anche Torino possa vedere completato il suo tratto di Eurovelo 8.