Cantiere Terna: è caos traffico, con lunghe code sulla Sp 161

“Non usate le strade alternative soprattutto se siete alla guida di mezzi ingombranti” è questo l’appello del sindaco di Bricherasio, Simone Ballari, visto il perdurare dei problemi di traffico in paese legati al cantiere di Terna Rete Italia Spa per l’interramento dell’elettrodotto aereo.

Per evitare le lunghe code sulla Sp 161 legate alla presenza di un semaforo per regolare il passaggio in senso alternato delle auto, molti automobilisti utilizzano infatti le strade verso la collina di Bricherasio. Ma lì le carreggiate sono strette, così spesso il traffico va a rilento o rimane bloccato.

La situazione è delicata soprattutto in strada Roncaglia e in strada San Giovanni, dove confluisce il traffico verso Luserna San Giovanni e verso il ponte di Bibiana, negli orari di punta per gli spostamenti di chi lavora o va a scuola.

Attualmente l’impianto semaforico è sulla Sp 161 all’altezza dell’imbocco di strada San Giovanni: “Al mattino spesso ci sono i movieri che gestiscono il traffico con un po’ più di elasticità ma la situazione è comunque difficile” ammette il sindaco.