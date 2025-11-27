Borgo Campidoglio tutto pedonale: da lunedì scatta la nuova Ztl

Da lunedì Borgo Campidoglio sarà tutto pedonale. Come già annunciato, dal 1° dicembre il perimetro compreso tra via Balme, via Ceres, via Cibrario e via San Rocchetto sarà chiuso completamente al passaggio delle auto, grazie all’istituzione delle ZTL che funzionerà sette giorni su sette h 24.

Le multe

Le cinque telecamere ( vie Corio angolo Cibrario, via San Rocchetto angolo Cibrario, via Rivara angolo via Balme, via Fiano angolo via Balme, e via Rocciamelone angolo via Fiano) installate ai varchi della Zona a Traffico Limitato saranno in funzione fino al 2 febbraio 2026 in modalità di pre- esercizio. Dal 3 febbraio scatteranno le multe.

L’obiettivo è quello di creare uno spazio pubblico più sicuro, vivibile e accessibile, dove muoversi a piedi, in bicicletta o con mezzi non motorizzati in modo semplice e naturale. "Questa pedonalizzazione rappresenta un passo importante nel percorso che Torino sta portando avanti per restituire ai quartieri spazi più sicuri, più vivibili e a misura di persone" commenta l’assessora alla Mobilità e ai Trasporti Chiara Foglietta, che aggiunge: "con questo intervento rendiamo il quartiere ancora più accogliente, sostenibile e bello da vivere”.

Deroghe e permessi

L’accesso alle auto sarà vietato, fatta eccezione per i mezzi di emergenza (autoambulanze, mezzi di Polizia e Protezione Civile,...). Consentito anche il transito alle biciclette, alle macchine di conducenti con disabilità e ai veicoli adibiti al trasporto merci, per l'approvvigionamento delle attività commerciali dell’area (il transito e la fermata sarà permessa esclusivamente dalle ore 10 e 30 alle ore 12 e 30 dei giorni feriali). Via libera anche ai taxi e NCC che portano e prendono persone nel quartiere.

Accesso e transito, ma non la sosta, sarà consentito anche ai veicoli dei residenti e dei domiciliati, così come a chi ha un'attività commerciale a Borgo Campidoglio. Per poter entrare sarà necessaria l’autorizzazione rilasciata dalla Città e l’inserimento nella White List del Comune.

Per le consegne dei fornitori, l’accesso sarà sempre consentito nella fascia 10.30– 12.30. Se un cliente, un fornitore o un artigiano avessero invece bisogno di entrare al di fuori di questo orario sarà sufficiente richiedere l’esenzione a posteriori sul portale GTT dedicato, entro 10 giorni.

Accompagnamento bambini alla materna “Coniugi Verna”

L’accesso, il transito e la fermata sarà consentito alle macchine utilizzate per l’accompagnamento dei bambini presso la scuola materna “Coniugi Verna”. L’orario di apertura del varco sarà dalle 8 alle 10, con ingresso e uscita solamente da via Corio. Ogni famiglia potrà registrare un massimo di 2 targhe per ogni minore iscritto alla scuola.

Per registrarsi (accedendo con SPID o CIE) è necessario utilizzare il seguente link:

https://www.comune.torino.it/servizi/accesso-aree-pedonali-fuori-ztl