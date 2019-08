Pinerolo cerca undici tirocinanti da inserire in Comune

Undici tirocinanti troveranno posto in municipio a Pinerolo per 6 mesi. Il Comune ha lanciato un bando che scade il 30 agosto, che è rivolto a chi deve entrare nel mondo del lavoro o deve reinserirsi, dopo aver perso l’occupazione. Un requisito fondamentale per partecipare alla selezione è avere almeno il titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado, oltreché essere iscritto al Centro per l’Impiego. L’impegno richiesto è di 25 ore settimanali, dal lunedì al venerdì con una borsa lavoro di 530 euro mensili.

Il modulo per candidarsi si trova sul sito Internet www.comune.pinerolo.to.it, selezionando le sezioni “Servizi”, “Lavoro e orientamento” e “Bando tirocini formativi di orientamento”.