I bambini della Nasi aiutano a ripulire Moncalieri dai rifiuti

Dopo l'impegno messo in campo dai volontari di Legambiente nello scorso fine settimana per l'iniziativa Plastic Free, Moncalieri conferma la sua attenzione per la natura con la giornata di educazione ambientale promossa con la collaborazione dell’Amministrazione comunale e i bambini della scuola primaria Nasi-Calvino.

Borello: "Insieme possiamo fare la differenza"

"Insieme possiamo fare la differenza", ha spiegato l'assessora Alessandra Borello, che ha ringraziato i suoi aiutanti speciali nella giornata di mercoledì 30 aprile: i bimbi e le bimbe della Calvino, che hanno contribuito a raccogliere i rifiuti dalle strade vicino a scuola: "Hanno insegnato a fare una corretta raccolta differenziata, spiegando perché è un comportamento gravissimo buttate a terra i nostri rifiuti".

"Piccoli grandi cittadini da cui prendere esempio"

L'assessora alle Politiche Green di Moncalieri ha fatto un plauso speciale a questi "piccoli grandi cittadini da cui prendere esempio". Perché è da iniziative come queste e da una consapevolezza che parte fin dalla tenera età che si diventa poi degli adulti più consapevoli e attenti nella difesa dell'ambiente.