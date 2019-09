Stupinigi: il 21 settembre “Wedding White Night”, un evento speciale per i Futuri Sposi nella romantica Palazzina Reale dei Savoia

La fantastica location dei meravigliosi giardini del Cortile d’Onore, esterni al Salone delle Feste Reali, il 21 settembre farà da cornice all' Evento Esclusivo firmato SPOSI IN. L’evento SPOSI IN presentato da Luca&Max di Poltronissima, inizierà alle ore 20 con Sfilata Wedding Fashion, organizzata da DeaBee Events e protagonisti saranno gli incantevoli abiti nuziali e cerimonia di Monteleone Sposi e Carlo Lovaglio Sposo sulla maestosa scalinata della Palazzina. Seguirà Aperidinner musicale by MSZLab con i professionisti Live Set e Dj Set che allieteranno la serata fino alle 24.00. Il Bianco sarà un must anche tra gli ospiti, essendo obbligatorio il Dress Code White per entrare nell’atmosfera del Grande Giorno.

Per partecipare sarà obbligatoria la REGISTRAZIONE E ACCREDITO perché i posti sono limitati.

Per ulteriori informazioni vai su WWW.SPOSIIN.INFO.