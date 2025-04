Il giorno dopo la piena, ecco la situazione di Po e Dora tra zone chiuse, detriti e un albero caduto [FOTO]

Le previsioni parlano di un ritorno di pioggia e maltempo a partire da domani , ma senza una nuova allerta di pericolosità. Col bel tempo sono numerosi i turisti e i passanti che si fermano a fotografare i vari punti dei due fiumi cittadini, per la portata e il livello ancora notevoli.

Oggi il sole splende a Torino , dove la conta dei danni, per fortuna, è pari quasi a zero, al contrario della provincia, e dove la situazione a poco a poco sta tornando alla normalità dopo due giornate da record.

Restano chiusi i Murazzi, dove l'acqua ha sommerso la passeggiata - il fango arriva fino al parapetto - e anche oggi il fiume ha raggiunto le panchine e i lampioni del tratto del Lungo Po Diaz . Procedendo a valle, chiusa anche la parte bassa del Parco Michelotti - dove ieri è caduto un grosso albero -, compreso il sottopasso che passa sotto il ponte Regina Margherita. Lì, il parcheggio all'inizio del viale Michelotti che costeggia il Po a fianco di corso Casale è in parte ancora allagato dall'acqua piovana.

Per il maltempo un albero in fiore - probabilmente un albero di Giuda - è caduto nei pressi della ciclabile di Lungo Po Antonelli a nord del ponte Sassi.

La Dora, che ieri ha preoccupato ancora più del Po nel suo tratto cittadino, provocando la chiusura di molti ponti, scorre ancora più rapida facendo abbassare la sua portata sotto il livello di guardia. Riaprono anche la passerella pedonale del parco della Colletta, quella del Campus Einaudi e il Ponte del Carbone nei pressi del ponte di via Bologna, mentre ai ponti Carlo Emanuele I e Regio Parco una grande quantità di detriti legnosi ha formato accumuli ai piloni.

Intanto è stata riaperta al traffico la statale 25 “del Moncenisio” tra Chiusa San Michele e Sant’Ambrogio di Torino precedentemente interessata da allagamenti. Permane la chiusura all’altezza di Giaglione con transito deviato sulla viabilità comunale. Le squadre di intervento e il personale tecnico di Anas sono in azione senza sosta per ripristinare la circolazione sul resto della rete in gestione.

Intervento dei Vigili in corso Mortara

Nel corso del pomeriggio effettuato un intervento di messa in sicurezza da parte dei Vigili del fuoco in corso Mortara. Intervento che mira alla messa in sicurezza del tratto fluviale, che a causa del maltempo ha manifestato criticità nello smaltire i detriti raccolti lungo il corso.