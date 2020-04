Federmanager Torino dona 10 mila euro per l'emergenza sanitaria

L’Associazione Federmanager Torino interviene a supporto dell’emergenza sanitaria #coronavirus stanziando 10.000 euro a favore del progetto “#GraziediCuoreCittaDellaSaluteTO” promosso dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino, come sostegno alla sanità torinese, nella certezza che con la collaborazione di tutti si potrà uscire da questa grave situazione.

Il contributo, molto sentito da tutti i 6000 manager associati torinesi, è stato stanziato per aiutare le risorse ridotte ai minimi in questo momento di lavoro febbrile da parte delle strutture sanitarie al collasso.

Massimo Brignolo, Presidente FMTO” L’attenzione deve spingersi ai massimi livelli ora più che mai. L’aiuto economico alle strutture sanitarie territoriali rappresenta una risposta alla prima emergenza ma lo sforzo maggiore sarà impegnare le risorse imprenditoriali e manageriali per aiutare il Paese a risollevarsi il più velocemente possibile da questa sosta forzata. Il tessuto imprenditoriale deve ricucire immediatamente la situazione con un unico obiettivo: il presente ha definitivamente modificato il lavoro di domani. Dobbiamo strutturarci per evitare che si ricaschi in questa situazione".

"Questa emergenza va affrontata tutti insieme con il cuore e con la testa. Sarà necessaria una nuova gestione del lavoro e nuove modalità di organizzazione manageriale. In questo senso Federmanager è pronta per ripartire con nuove idee”.