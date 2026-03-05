Iniziato il conto alla rovescia per il “Derby della Solidarietà 2026”

Nel cuore di Torino sta per accendersi una sfida speciale, dove a vincere non sarà solo il tifo… ma la generosità.

In occasione delle festività che precedono la Santa Pasqua, le tifoserie delle due storiche squadre cittadine — il Torino Football Club e la Juventus Football Club — scenderanno in campo per il “Derby della Solidarietà 2026”, una competizione che unisce passione sportiva e impegno sociale che prenderà il via l’11 marzo 2026 e si concluderà alla vigilia di Pasqua , presso la Sala Parolimpica della Unità Spinale Unipolare – Presidio CTO USU, in via Zuretti 24.

Qui i tifosi potranno acquistare scatole di ovetti pasquali con i colori della propria squadra del cuore.

Un derby simbolico, combattuto con entusiasmo, rispetto e spirito solidale.

L’iniziativa è promossa da realtà del territorio profondamente legate ai valori dello sport e della memoria cittadina:

• Quelli di via Filadelfia

• Associazione Memoria Storica Granata

. Associazione New Abilitj Jofc APS ETS

e con la partecipazione del :

Toro Club CTO Claudio Sala.

Il ricavato sarà interamente devoluto all’acquisto di un dispositivo ad alta tecnologia destinato alla Neuroriabilitazione dell’Unità Spinale Unipolare di via Zuretti. Si tratta di uno strumento innovativo pensato per supportare persone con difficoltà di linguaggio, fonazione o cognizione, offrendo nuove possibilità di comunicazione e recupero a chi sta affrontando un percorso complesso e delicato.

Questo non sarà soltanto un derby tra colori diversi.

Sarà una dimostrazione concreta che, quando il cuore granata e quello bianconero battono per una causa comune, l’intera città vince.

Perché la rivalità si ferma davanti alla solidarietà. E a Pasqua, il dono più grande sarà quello fatto insieme.