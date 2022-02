La ciliegia di Pecetto e il peperone di Carmagnola nelle mense torinesi, Coldiretti: "Pronti a fornire prodotti a Km0" 

Ieri la giunta Lo Russo, su proposta dell'assessore all'Istruzione Carlotta Salerno, ha approvato le linee guida della nuova gara per la ristorazione tra i banchi. Tra le priorità l'utilizzo di prodotti del territorio e agricoltura biologica per la preparazione dei pasti, così come l'allestimento delle cucine direttamente nelle scuole anziché grandi centri di cottura. "La scelta politica - commenta Coldiretti Torino - di premiare soprattutto la qualità e di chiudere le stagioni del massimo ribasso ci trova pronti".