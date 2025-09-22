 / Attualità

Attualità | 22 settembre 2025, 12:18

Un nuovo nido per il futuro di Castagnole Piemonte. Nicco: "Investimento per piccoli e famiglie"

Il presidente del Consiglio regionale presente assieme al governatore Alberto Cirio

Un nuovo asilo nido per il futuro di Castagnole Piemonte

Questa mattina è stato inaugurato il nuovo asilo nido comunale di Castagnole Piemonte, alla presenza del Presidente della Giunta regionale del Piemonte Alberto Cirio, del Presidente del Consiglio regionale Davide Nicco e del Sindaco Mattia Sandrone.
"La nuova struttura - è intervenuto Nicco - rappresenta un investimento strategico per la comunità: da un lato garantisce ai bambini un luogo sicuro e accogliente in cui crescere e svilupparsi, dall’altro offre alle famiglie un sostegno concreto nella vita quotidiana, facilitando la conciliazione tra impegni lavorativi e vita privata".
"Un plauso al Sindaco e all’Amministrazione comunale – ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale – che hanno saputo cogliere l’opportunità e trovare le risorse per realizzare un servizio fondamentale".
L’asilo nido si inserisce infatti in un progetto di crescita del territorio, che vede nella scuola, nei giovani e nelle famiglie i pilastri fondamentali dello sviluppo. "Oggi Castagnole cresce – ha concluso Nicco – e lo fa partendo dai più piccoli".

comunicato stampa

