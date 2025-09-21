Astucci, penne e matite per i bambini più bisognosi alla Portineria di Comunità di Porta Palazzo

Babbo Natale è in anticipo e dona ai bambini in difficoltà il materiale per la scuola. L'iniziativa è delle Portinerie di comunità di Torino, progetto della Rete Italiana di Cultura Popolare che da cinque anni raccoglie i regali di Natale per le famiglie più bisognose, e dallo scorso autunno hanno raddoppiato l'appuntamento pensando anche all'inizio della scuola.

Quadruplicate le famiglie aiutate a Natale

Dal Natale 2020 a quello del 2024 le famiglie aiutate sono più che quadruplicate: dalle 40 del primo anno alle 180 dell'ultima edizione.

Venerdì 19 settembre, alle ore 17, alla Portineria di comunità di Porta Palazzo, si è svolta la consegna del materiale a circa 50 bambini e ragazzi della comunità locale, per accompagnarli nel ritorno tra i banchi con tutto il necessario, insieme a donatrici e volontari.

In arrivo astucci, pennarelli, zaini e righelli

Astucci, pennarelli, zaini e righelli sono stati acquistati negli esercizi locali che aderiscono alla "moneta di prossimità" delle Portinerie, nei quartieri di Porta Palazzo e Borgo San Paolo, e oltre alle donazioni sono stati raccolti direttamente materiali regalati dai donatori.