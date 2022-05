Come comprare like su youtube

Comprare like YouTube per i video del proprio canale è una pratica che sta avendo molto successo. Sempre più brand e influencer si affidano a questo genere di servizi per dare risonanza ai propri contenuti, il motivo è uno solo: i risultati si vedono fin da subito. La cosa fondamentale però è scegliere bene i siti da cui comprare i like o un qualunque altro servizio volto a far crescere il proprio canale. In questo articolo vedremo quali sono i 5 migliori siti web da cui comprare like YouTube. Abbiamo testato diversi siti, comprando diversi generi di servizi per YouTube, e alla fine abbiamo compilato una classifica dei provider di miglior qualità.

Prima occhiata ai 5 migliori siti per comprare like YouTube

Il migliore in generale: ComprareFollower

Ampia scelta di servizi modulabili: SocialBoss

Prezzi vantaggiosi: Liketron

Privacy e sicurezza: PopularityBox

Interfaccia intuitiva: Followerious

Questo sito domina il mercato italiano e europeo da vari anni ed è famoso per l’alta qualità del servizio. Si tratta di un provider conosciuto da cui si possono comprare like YouTube sia italiani che internazionali. Le recensioni degli utenti sono entusiastiche quindi abbiamo iniziato il nostro test partendo da qui. Su questo sito si possono comprare like YouTube e molti altri pacchetti destinati ai social network. Lo abbiamo testato sia per comprare like YouTube che per altri pacchetti, per diversi social e, a consegna avvenuta e dopo aver fatto passare vari giorni, abbiamo deciso di metterlo in testa alla classifica.

Oltre a essere il provider migliore da cui comprare like YouTube, è noto sul mercato per la qualità delle sue altre offerte social, sempre personalizzate e modulabili, che rispondono a ogni genere di necessità, da una breve campagna mirata a una strategia social ampia e completa. Su questo sito si possono comprare servizi per tutti i social più noti come Instagram, Facebook Twitter, Linkedin, TikTok ecc e non mancano offerte anche per le realtà più di nicchia, come ad esempio Twitch, per il quale è difficile trovare dei servizi validi da altri provider.

Uno dei punti di forza di Comprare Follower sono i suoi giovani sviluppatori, espertissimi di questo tipo di mercato e sempre all’erta per trovare le soluzioni più innovative e scovare le realtà più recenti battendo sul tempo la concorrenza.

Per quanto riguarda il servizio clienti, abbiamo ricevuto un’assistenza impeccabile e in quanto alla tutela della privacy, tutto il procedimento di acquisto si è svolto in modo corretto e non ci è mai stato chiesto alcun dato sensibile.

I metodi di pagamento sono stati una piacevole sorpresa, oltre a essere molto flessibili e variegati, seguono i più rigidi protocolli di sicurezza, donandoci la tranquillità di tenere al sicuro i nostri soldi, che non è certo una questione secondaria.

La consegna è stata velocissima e, per i pacchetti più consistenti, abbiamo avuto la possibilità di spalmarla in più giorni in modo da rispecchiare fedelmente l’andamento di una qualunque crescita organica. Infine, ciliegina sulla torta, tutti i nostri acquisti sono stati coperti da una garanzia di rimborso o reintegro della durata di 30 giorni.

Comprare like su YouTube .

SocialBoss

Inutile parlar di comprare like su YouTube se non si passa per SocialBoss, nel regno dei servizi per social media marketing questo sito fa parte della nobiltà. Si tratta di uno dei fornitori più noti e rispettati a livello europeo ed è apprezzato sia per il servizio di alta qualità che per la forte modularità dei suoi pacchetti. Su SocialBoss, oltre a comprare like YouTube si possono acquistare servizi per i social più famosi, che vanno dall’acquisto di follower a ogni tipo di interazione. Si tratta del fornitore beniamino dei professionisti del social media marketing, che mette a disposizione prodotti di alta qualità e un servizio clienti altamente qualificato. Ogni pacchetto viene descritto in modo esauriente, cosicché anche i meno esperti possono comprare like YouTube con cognizione di causa e nella quantità più adatta alle esigenze del loro canale. Per quanto riguarda i prezzi, sono più che ragionevoli e, siccome gestisce un alto volume di vendite non è raro che organizzi campagne e promozioni che abbattono, anche considerevolmente, il prezzo di listino. Al momento del pagamento abbiamo potuto scegliere tra le principali carte di credito e PayPal, inoltre, la transazione è avvenuta nel massimo rispetto degli standard di sicurezza previsti dalla comunità europea. Insomma, questo sito, si è rivelato un fornitore serio e affidabile.

Followerius

Sono state le ottime recensioni, che questa new entry del panorama italiano è riuscita a guadagnarsi, a farci decidere di testarlo e ne siamo stati piacevolmente sopresi. Si tratta di un provider che mette a disposizione dei suoi clienti una vasta scelta, oltre a comprare like YouTube si possono acquistare diversi pacchetti dei social più noti. I prezzi di listino sono eccellenti e dà la possibilità di comprare dei mini slot di prova per testare il servizio. Rispetto ai primi in classifica è meno noto e non dispone della stessa varietà di prodotti, tuttavia, i like YouTube che abbiamo acquistato per i video del nostro canale erano di ottima qualità e, cosa fondamentale erano coperti da garanzia. La dimostrazione che si può ricevere un servizio più che decoroso anche spendendo poco.

PopularityBox

PopularityBox è uno dei nuovi arrivati sul mercato italiano e abbiamo deciso di comprare like YouTube per metterlo alla prova, poi abbiamo completato l’acquisto con qualche pacchetto di altre interazioni. Sebbene sia meno fornito dei primi provider in classifica, PopularityBox ha da offrire un servizio di ottima qualità, tutta la parte della sicurezza, inoltre, è particolarmente accurata e la privacy viene tutelata a livello maniacale. Ciliegina sulla torta? Tutti gli acquisti sono coperti da garanzia.

Liketron

Eravamo curiosi di testare Liketron comprando like YouTube perché è molto amato dai millenial, anche in virtù dei suoi prezzi davvero ribassati. Ebbene, abbiamo avuto una bella sorpresa poiché pur essendo un servizio basico i suoi prodotti sono di ottima qualità e rispettano tutti gli standard di sicurezza. La sua interfaccia è moderna e intuitiva, inoltre si tratta di un sito in continua evoluzione che, a breve, permetterà di effettuare il pagamento anche in bitcoin. La versione per smartphone funziona alla perfezione ed è quella più usata dai giovani. Questo sito costantemente in fermento lancia nuove promozioni regolarmente e consente l’acquisto di pacchetti misti, affinché, oltre a comprare like YouTube si possono avere anche follower e interazioni, per dare una bella spinta al proprio canale video.

Perché comprare like YouTube?

Ora conosciamo quali sono i migliori siti dove comprare like YouTube per i video del proprio canale, quindi, cerchiamo di capire perché è importante farlo.

YouTube, come molti social network, è regolato da un algoritmo che stabilisce quali video siano abbastanza interessanti da suggerirli agli utenti oltre a stilare una sorta di classifica per il ranking, sarebbe a dire che decide quali video visualizzare per primi nel motore di ricerca che, ricordiamocelo è il secondo al mondo e viene subito dopo Google . mettere in evidenza e proporne la visualizzazione agli altri, numerosissimi, utenti. Uno dei fattori che influenzano di più il destino dei video di un canale è il numero delle interazioni, ovvero di like.

Quindi, i video che collezionano più like YouTube hanno la possibilità di venir suggeriti agli altri utenti e trasformarsi in virali, oltre a tutto, quando un video ha successo su YouTube scala anche il ranking di Google e apparirà anche al di fuori della piattaforma video, nelle ricerche di Google, accedendo a un bacino di utenti senza precedenti.

Fatta questa premessa vale la pena vedere con ordine quali sono i vantaggi più evidenti e immediati di comprare like YouTube:

Quando il video di un canale riceve una bella iniezione di like YouTube si mette in moto un fenomeno molto caro a tutti coloro che si occupano di social media marketing. Stiamo parlando dell’effetto carrozzone o effetto bandwagon come lo chiamano gli anglofoni. Si tratta, in sintesi, di un fenomeno tipico dell’essere umano: si sente più a suo agio a imitare ciò che fanno la maggioranza delle persone, pensiamo alla moda, qualunque uomo si sentirebbe a disagio a indossare una gonna, eppure non c’è alcuna legge che lo vieti. Ecco, questo fenomeno, trasportato su un video di YouTube, si traduce nel fatto che gli utenti sono più propensi a mettere il famigerato like a un video che ne ha già molti piuttosto che a un video che non ne ha alcuno. Di conseguenza, comprare like YouTube, innesca una reazione per cui si inizieranno a ricevere like organici, non acquistati e, a ruota aumenteranno anche gli iscritti del canale e le altre interazioni, tutto questo avverrà a un ritmo esponenziale dando vita a una tendenza difficile da fermare.

La reputazione del canale YouTube si accrescerà immediatamente facendo in modo che anche i video per cui non si sono acquistati like vengano visualizzati e ricevano il loro “mi piace” YouTube. Inoltre, i contenuti che saranno postati in futuro partiranno avvantaggiati, perché le persone, ma anche gli investitori e gli sponsor, si fidano di un canale i cui video hanno tanti like.

Dal punto di vista economico, comprare like YouTube è un investimento molto redditizio. Si tratta di un prodotto dal costo contenuto, il cui prezzo può variare a seconda della quantità acquistata e, generalmente più like YouTube si comprano più il prezzo di un singolo like si abbassa. Nei siti che vi abbiamo suggerito il costo di 100 like si aggira intorno ai 2 euro, mentre 100.000 like possono costare circa 450 euro, se poi si compra durante una promozione, cosa che accade molto spesso si può risparmiare anche la metà. Queste cifre, per una campagna di visibilità, con la possibilità di guadagno che si porta dietro, sono davvero alla portata di tutti.

Comprare like YouTube può far guadagnare, i marchi e gli sponsor sono perennemente alla ricerca di influencer e personaggi cui affidare la comunicazione. Dove pensate che vadano a cercarli? Tra quelli che hanno un canale con video da 3 like o tra quelli che riscuotono più successo?

Come influisce il conteggio dei like sul ranking YouTube?

Quel che è certo è che i like Youtube, fanno parte delle metriche che influenzano maggiorante l’algoritmo di YouTube. I like, insieme alle visualizzazioni e al numero di persone che seguono il canale , sono in grado di decretare il successo di un video. Tuttavia, l’algoritmo di YouTube è molto sofisticato e tendenzialmente imprevedibile, nel senso che risponde in modo diverso a situazioni diverse. Questo fenomeno si nota soprattutto per quanto riguarda le visualizzazioni, dove la reazione dell’algoritmo cambia a seconda di innumerevoli varianti.

A chi conviene comprare like YouTube?

Comprare like YouTube per i propri video è conveniente per ogni genere di utente, infatti, è una pratica sempre più diffusa tra gli youtuber che, con pochissimo sforzo può cambiare le sorti di un canale, arrivando a procurargli visibilità e nuovi iscritti destinati a durare nel tempo. Vediamo gli effetti dell’acquisto di like YouTube su utenti dai diversi profili:

Marchi e aziende. Per un brand non è più accettabile essere assente sul web e in particolare su YouTube, tuttavia, per un marchio o un’azienda conosciuta, creare un video che non collezioni un numero importante di like, costituisce un danno di immagine non da poco. Comprare like YouTube risolve il problema sul breve termine e sul lungo termine, innescando una crescita organica.

YouTuber e influencer. Per coloro che hanno intenzione di farsi notare sul web, avere un canale YouTube di successo è la condicio sine qua non, e nessun canale può essere considerato di successo se i suoi video e i suoi contenuti non generano interazioni. Comprare like YouTube sblocca e mette in moto il meccanismo, grazie al quale si desterà l’attenzione sia degli utenti che degli investitori e degli sponsor.

Artisti. Difficile definirsi artista se non si ha un pubblico, comprare like YouTube farà in modo che sempre più persone siano incuriosite dai video pubblicati.

Normali utenti. Si suppone che se pubblichiamo dei contenuti è perché vogliamo che le persone li vedano. Purtroppo, per i nuovi canali è lungo e difficile ottenere un pubblico e dei like. Comprare like YouTube accelera questo processo, facendo salire il canale nel ranking.

A cosa bisogna fare attenzione quando si decide di comprare like per i video su YouTube?

La prima cosa cui fare attenzione quando si decide di comprare i like per i video su YouTube è la scelta del fornitore, lo diciamo perché ce ne sono tantissimi, soprattutto da quando questa pratica ha iniziato a prendere piede. Incappare in un fornitore improvvisato porta il rischio di ricevere un prodotto scadente, assistenza clienti inesistente e effettuare un pagamento non sicuro. Oltre a questo, le interazioni provenienti da profili palesemente fake possono rovinare l’immagine, gettando discredito su tutti i contenuti pubblicati nel video. Prima di acquistare un prodotto o un servizio è bene dare un’occhiata alle recensioni e vedere cosa dicono sul prodotto, il servizio, la garanzia e l’importantissima assistenza clienti.

Quale quantità selezionare quando voglio comprare like su Youtube?

Su tutti i siti che vi abbiamo proposto si possono trovare pacchetti con differenti quantità di like per i video YouTube. Ma in base a cosa si sceglie il numero ideale. Bene, per tutte le interazioni su YouTube c’è una ratio ottimale, sarebbe a dire che esiste una proporzione, pari al 4%, tra il numero di visualizzazioni e il numero di like. Se un video di YouTube ha avuto 100 visualizzazioni il numero ottimale di like è 4. Per i commenti la percentuale è molto più bassa, ma questo lo vedremo in un’altra occasione. Tornando al nostro acquisto di like per YouTube, se la ratio si discosta troppo da quella ottimale desterà non pochi sospetti nell’algoritmo. È per questo motivo che tutti i professionisti seri consigliano una strategia che preveda anche l’acquisto di iscritti, visualizzazioni e commenti.

Domande Frequenti (FAQ)

È illegale acquistare like per i video su YouTube?

Assolutamente no, non esiste alcuna legge che vieti di comprare like per i video di Youtube

Perderò i like che compro?

Se acquisti i like YouTube da un fornitore serio è molto improbabile che questo accada, tuttavia tutti i siti che ti abbiamo consigliato offrono delle garanzie di rimborso e reintegro.

Un fornitore può rimuovere i like YouTube acquistati dopo averli consegnati?

Nessun provider professionale rimuoverà i like che hai comprato, al contrario, se dovessi perderli, entro un limite di tempo, li reintegrerà.

YouTube bannerà il mio canale se compro like?

Acquistando like YouTube da profili di alta qualità, come quelli dei siti suggeriti, non si corre alcun pericolo di essere bannati.

Conclusione

Comprare like YouTube è un’ottima strategia per accrescere la popolarità e la visibilità. È importante comprare un buon prodotto, YouTube ha un algoritmo sofisticato che diffida delle sproporzioni e delle dissonanze. Tuttavia, comprare like non è sufficiente, come prima cosa vanno integrati con altri pacchetti per YouTube e, in secondo luogo, questa è solo una parte, seppur fondamentale, di buona strategia. Ecco qualche altro passo da seguire: