Oggi si corre la "Gran Piemonte 2022" Omegna-Beinasco: ecco come cambiano i bus

Oggi si svolge la “Gran Piemonte 2022” Omegna-Beinasco. La 106° edizione della gara ciclistica vede 23 formazioni al via: la partenza è dal lago di Orta, per poi arrivare dopo 130 chilometri di strada piatte e rettilinee alla Collina di Superga. La competizione su due ruote attraverserà i comuni torinesi di San Mauro, Baldissero Torinese, Pecetto, Cambiano, Santena, Villastellone, Carignano, Vinovo, Piobesi, Candiolo, Nichelino (compresa la frazione Stupinigi) e Beinasco (compresa la frazione Borgaretto).

Per questo motivo varieranno il servizio le linee bus 30 - 35N - 41 - 45 - 45/ - 48 - 61 - 99 - SM1.

Linea 30. Dalle ore 13.15 alle ore 15.45.

Direzione via Gozzano (Chieri): da corso Casale angolo corso Chieri prosegue per corso Casale, piazza Modena, strada al Traforo di Pino SS 10, via Traforo (Pino Torinese), via Chieri, percorso normale.

Direzione corso San Maurizio: da via Chieri deviata in via Traforo (Pino Torinese), SS 10 strada al Traforo di Pino, piazza Modena, corso Casale, percorso normale.

Linea 35N.

La corsa con partenza da Nichelino alle ore 16.09 non transita dall'Ippodromo alle ore 16.26, ma è limitata presso il capolinea "Vinovo Dega".

Linea 41. Dalle ore 6.00 alle ore 15.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00.

Direzione via Orbassano (Borgaretto-Beinasco): da via Martiri della Libertà deviata in via Gorizia, via Rondò Bernardo (capolinea provvisorio presso la fermata n. 1094 - “ Rondò Bernardo 25”).

Direzione via Pannunzio (Stazione FS Lingotto): dal capolinea provvisorio di via Rondò Bernardo segue il percorso normale.

Inoltre, dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Direzione via Orbassano (Borgaretto): alla rotatoria di viale Torino dopo il ponte sulla tangenziale Sud effettua inversione di marcia, viale Torino, corso Unione Sovietica (capolinea provvisorio alla fermata n. 1073 - “Castello di Mirafiori” di corso Unione Sovietica dopo strada Castello di Mirafiori).

Direzione via Pannunzio (Stazione FS Lingotto): dal capolinea provvisorio di corso Unione Sovietica presso la fermata n. 1073 prosegue per corso Unione Sovietica e segue il percorso normale.

Linee 45 - 45/ - 99. Dalle ore 14.30 alle ore 16.00.

Direzione Santena: limitate in viale Roma (Cambiano) presso la fermata n. 3034 - “Roma” (capolinea provvisorio). Non transitano nel Comune di Santena.

Direzione (Torino): dal capolinea provvisorio di Cambiano segue il percorso normale.

Linea 48. Dalle ore 6.00 alle ore 21.00.

Direzione viale Papa Giovanni XXIII (Borgaretto-Beinasco): limitata in via Orbassano angolo via Togliatti (Borgaretto) dove effettua capolinea provvisorio presso la fermata n. 2550 - “Orbassano”. Non transita dall'istituto Maxwell.

Direzione Ospedale San Luigi (Orbassano): dal capolinea provvisorio di via Orbassano prosegue per via Togliatti, via Aldo Moro, strada di Borgaretto, percorso normale.

Linea 61. Dalle ore 13.45 alle ore 16.00.

Direzione via Mezzaluna (San Mauro): da via della Costituzione deviata in via XXV Aprile (capolinea provvisorio presso la fermata n. 3444 - “Alfieri”).

Direzione corso Vittorio Emanuele II: dal capolinea provvisorio di via XXV Aprile presso la fermata n. 3444 prosegue per via XXV Aprile, via Alfieri, ponte XI Settembre, inversione di marcia in piazza Mochino, ponte XI Settembre, via Casale, percorso normale.