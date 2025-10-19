 / Viabilità e trasporti

In arrivo tre giorni di chiusura per il ponte di Bibiana

La circolazione delle auto sarà sospesa in determinati orari per permettere alla Città metropolitana di effettuare di controlli di routine

Il ponte di Bibiana, nel Comune di Bricherasio, rimarrà chiuso per tre giorni per permettere alla Città metropolitana di effettuare controlli di routine sullo stato della struttura. Lungo le strade provinciali 161 e 157, sono stati installati i cartelli che avvisano della sospensione della circolazione da lunedì 3 a mercoledì 5 novembre, dalle 8,30 alle 17.

“La chiusura è necessaria per i controlli di routine che l’ente sta realizzando su tutti i ponti – avverte Città metropolitana –. Sarà necessario sospendere il traffico automobilistico per permettere il passaggio di un macchinario, che tramite telecamere e sensori, verificherà lo stato della struttura”.

Elisa Rollino

