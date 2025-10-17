Tra crepe e pietre sconnesse: "Ai dossi di piazza Cavalcanti serve manutenzione"

I dossi rialzati in sampietrini di piazza Cavalcanti versano in condizioni critiche, tra crepe, pietre sconnesse e superfici consumate, creando un potenziale rischio per automobilisti, motociclisti e pedoni.
A sollevare il problema è il capogruppo della Lega alla Circoscrizione 7, Daniele Moiso, che attraverso un’interpellanza chiederà interventi urgenti per la manutenzione dei dissuasori di velocità, fondamentali per rallentare il traffico in prossimità degli attraversamenti pedonali.
“Questi dossi, costruiti con sampietrini, hanno perso gran parte della loro efficacia - sottolinea Moiso -. Le pietre sconnesse rappresentano un pericolo per chi transita, oltre a deteriorare i veicoli. Serve un piano di ripristino immediato per garantire la sicurezza di tutti”.
Il problema, secondo il consigliere, è aggravato dalla mancanza di chiarezza sulla gestione del manto stradale e della piazza. Senza interventi tempestivi, i dossi non solo non rallentano il traffico, ma rischiano di diventare fonte di incidenti. Sul caso interviene anche il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri. "Valuteremo sicuramente la situazione con gli uffici competenti in materia".