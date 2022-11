Trucchi e consigli per arredare una casa piccola e buia

Non tutti hanno la fortuna di avere una casa ampia e spaziosa. Gli appartamenti moderni, soprattutto nelle grandi città, sono spesso piccoli e non sempre ben illuminati. Ma anche in questa situazione si può ricorrere ad alcuni trucchi perfetti per migliorare la percezione che si ha degli spazi, rendendo una casa piccola e buia più accogliente e luminosa. Vediamo come.

Scegliere l’illuminazione giusta

Se una casa è buia perché non ci sono molti accessi alla luce naturale allora c’è poco da fare, bisogna ricorrere alla luce artificiale.

Le soluzioni non mancano di certo. Se gli spazi sono ridotti, potremo sfruttare ad esempio delle strisce led, che si inseriscono praticamente dappertutto. Assicuriamoci di scegliere dei modelli abbastanza potenti e luminosi.

Per l’illuminazione che parte dal soffitto optiamo per una plafoniera led piuttosto che per una lampada a sospensione.

E che dire di una lampada da terra? Benché non parliamo della fonte di luce ambientale principale, può essere la scelta vincente per rendere la stanza più luminosa. Su https://www.luceled.com potremo scegliere tra diverse opzioni quella che fa maggiormente al caso nostro.

Uso degli specchi

Posizionare degli specchi alle pareti è un altro trucco molto valido quando si tratta di arredare una casa di piccole dimensioni. Gli specchi consentono infatti di aumentare la percezione degli spazi.

Possiamo tener conto di questo aspetto anche quando scegliamo i mobili. Prediligiamo dei mobili con elementi riflettenti e metallizzati. Si tratta di piccoli dettagli che possono fare una grande differenza.

Colorazione delle pareti

Di che colori sono le nostre pareti? Delle colorazioni troppo cupe o troppo accese potrebbero risultare troppo “soffocanti” per un ambiente piccolo di suo. Il colore migliore in assoluto quando si parla di spazi ridotti è il bianco. Il bianco riflette al meglio la luce e migliora la percezione degli spazi. Se non ci piace, manteniamoci comunque su delle colorazioni pastello chiare.

Tipo di mobili

Scegliamo dei tavoli e delle sedie richiudibili, che possono occupare pochissimo spazio una volta che abbiamo terminato di utilizzarli. Molti che vivono in una casa piccola hanno il problema di non sapere dove conservare, ad esempio, i vestiti per il cambio stagione, le coperte per l’inverno, etc.

La soluzione potrebbe essere quella di acquistare un divano ed un letto a cassettone, con la possibilità di sfruttare anche gli spazi da essi occupati.

Nicchie e mensole

Non vogliamo nemmeno rinunciare all’esposizione di alcuni elementi di arredo che ci piacciano o ad alcuni oggetti e suppellettili a cui teniamo particolarmente. Ma dove recuperare lo spazio?

Posizioniamo delle mensole ad angolo per sfruttare anche queste zone solitamente inutilizzate. Se ne abbiamo la possibilità, realizziamo delle nicchie nel cartongesso che si rivelano non solo funzionali ma possono impreziosire in maniera evidente gli interni.

Come abbiamo visto, arredare un appartamento piccolo e buio non è così difficile. Con un po’ di creatività e buon gusto e mettendo in pratica questi suggerimenti, riusciremo a rendere accogliente e confortevole la nostra piccola casa!