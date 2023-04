Fondazione CRT: oggi sfida all’ultimo voto tra Quaglia e Palenzona

Potrebbe succedere di tutto oggi pomeriggio in via XX Settembre a Torino, dov’è atteso il rinnovo dei vertici della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.

I rumors dicono che contano ciascuno su 7 voti per cui a far pesare l’ago della bilancia da una parte o dall’altra sarebbe la manciata dei 3 incerti. 17 sono infatti i componenti del Consiglio d’indirizzo (uno è forzatamente assente).

In verità, a fare la differenza, non solo gli incerti, ma anche il voto segreto che in situazioni di queste tipo riserva sempre qualche sorpresa.