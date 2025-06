A Torino tre progetti di cantieri di lavoro per disoccupati over 58

Attuare politiche attive del lavoro in contrasto alle situazioni di svantaggio economico e sociale in cui si trovano un numero sempre crescente di persone, che in considerazione della loro età e del fatto che non hanno ancora maturato i requisiti pensionistici, hanno difficoltà ad essere collocati o ricollocati nel mondo del lavoro sempre più competitivo.

Questo è l’obiettivo della delibera approvata dalla Giunta comunale, su proposta della vicesindaca Michela Favaro, con la proposta di 3 progetti finalizzati al sostegno all’occupazione.

Il primo progetto denominato "Interventi straordinari contro la disoccupazione - over 58. Anno 2025 - 2026" ha l'obiettivo di favorire il collocamento o il ricollocamento nel mondo lavorativo e sociale di soggetti svantaggiati in cerca di occupazione, attraverso l'inserimento in percorsi lavorativi e di formazione, con la finalità di consolidare le specifiche competenze professionali e di prevenire e contrastare qualsiasi forma di discriminazione.

Il progetto si inserisce nel quadro unitario delle politiche attive del lavoro finanziate con risorse del Bilancio Regionale, del Programma Regionale (PR), del Fondo Sociale Europeo (PLUS FSE+) 2021-2027 della Regione Piemonte con l'obiettivo specifico di "incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, migliorare l'occupabilità in particolare dei gruppi svantaggiati”.

I/le beneficiari/e del progetto saranno individuati attraverso una selezione pubblica mediante Avviso Pubblico della Città di Torino e inseriti nella graduatoria sulla base di criteri stabiliti dalle Linee Guida Regionali: età anagrafica e anzianità contributiva previdenziale certificata ed eventuali criteri aggiuntivi stabiliti dalla Città di Torino.

Il progetto, di durata 12 mesi, è rivolto a 160 disoccupati o inoccupati senza contributi pensionistici con età uguale o superiore a 58 anni.

Il secondo progetto, già autorizzato dalla Regione Piemonte, riguarda gli “Interventi straordinari contro la disoccupazione per il prosieguo di disoccupati/e in accompagnamento alla pensione. Anno 2025", con una durata di 4 mesi. I soggetti sono utilizzati nel cantiere a distanza di almeno dodici mesi tra la fine di un cantiere e l'inizio dell'altro, fatta eccezione per coloro che raggiungono i requisiti pensionistici di anzianità, vecchiaia o assegno sociale nell’arco di trentasei mesi successivi alla fine del cantiere.

Tale progetto è rivolto a 144 disoccupati/e che provengono dai Cantieri di Lavoro precedenti e confluiti nel progetto autofinanziato dalla Città di Torino ai quali viene data la possibilità di maturare i requisiti pensionistici mancanti fino al pensionamento in quanto il conseguimento degli stessi avviene nell'arco temporale di 36 mesi successivi alla fine del cantiere precedente.

La terza proposta, presentata alla Regione Piemonte, è denominata "Interventi straordinari contro la disoccupazione per il prosieguo di 92 disoccupati/e in accompagnamento alla pensione. Anno 2025 – 2026”. Avrà una durata di 7 mesi ed è rivolta ai disoccupati/e che provengono dai Cantieri di Lavoro precedenti e confluiti nel progetto autofinanziato dalla Città di Torino e con data termine prevista per fine novembre 2025. Ai beneficiari viene così data la possibilità di maturare i requisiti pensionistici mancanti fino al pensionamento in quanto il raggiungimento avviene nell'arco temporale di 36 mesi successivi alla fine del cantiere precedente in continuità al progetto in autofinanziamento.