io_viaggio_leggero | 13 agosto 2025, 07:00

La rubrica va in vacanza: torniamo sabato 13 settembre con nuove storie

Io viaggio leggero si ferma per la pausa estiva

Io viaggio leggero si ferma per la pausa estiva: qualche settimana per ricaricare energie, rallentare il passo e lasciarsi ispirare da nuovi orizzonti. 

Da sabato 13 settembre torneranno racconti di viaggio, riflessioni, interviste a chi esplora il mondo e reportage capaci di restituire atmosfere, incontri ed emozioni. Sarà un nuovo capitolo fatto di strade da percorrere, città da scoprire e volti da incontrare, con lo zaino pieno di curiosità.

Buone vacanze a tutti… e mi raccomando: viaggiate leggeri !

Marco Di Masci

