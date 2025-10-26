Il volto segreto di Frida Kahlo: gli scatti inediti del fotografo Leo Matiz a Torino

Il Gruppo Mac8 S.p.A. nel suo atelier in Via Madama, 69 dal 29 ottobre al 27 novembre ospita un evento fotografico di eccezionale valore artistico, culturale e storico: per la prima volta nel capoluogo Piemontese, sarà presentata una selezione di 10 scatti inediti della celebre pittrice messicana Frida Kahlo, parte della prestigiosa collezione della Leo Matiz Foundation.

L’esposizione offre una prospettiva unica e intima su Frida Kahlo, catturata dall’obiettivo del grande fotografo colombiano Leo Matiz tra il 1941 e il 1947. Le immagini ritraggono l’artista all’interno della sua iconica dimora, la Casa Azul, e in momenti di vita quotidiana, svelando un lato più personale e meno conosciuto della sua figura. Questo sguardo dietro le quinte permette di cogliere l’umanità e la forza di una delle icone più influenti del XX secolo, lontana dalle rappresentazioni convenzionali.

La mostra, curata da Loris Innocenti, è il risultato di una preziosa collaborazione tra Atelier Mac8, la Leo Matiz Foundation di Città del Messico e la Galleria Paola Colombari di Milano, unendo così tre realtà internazionali per celebrare la grandezza di Frida Kahlo e la maestria di Leo Matiz.