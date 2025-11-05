 / Attualità

Attualità | 05 novembre 2025, 10:33

Sinner numero uno anche tra i fumetti: è lui il protagonista (con Paperinik) del nuovo numero di Topolino

Sulle pagine dell'albo 3650 torna l’asso del tennis Quacknik Spinner con la storia "Paperinik e le distrazioni finalistiche"

La copertina del numero di Topolino in cui compare Jannik Sinner

La copertina del numero di Topolino in cui compare Jannik Sinner

Tempo di Atp Finals e, inevitabilmente, tutti i riflettori sono puntati sul tennis. Anche quando si tratta di storie a fumetti. Sul numero 3650 di Topolino – in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 5 novembre – ci si prepara a celebrare l’adrenalina delle gare ospitate a Torino con una storia a tema sportivo. Dopo l’esordio trionfale in Zio Paperone e il coach inconsueto di Quacknik Spinner, alter ego paperopolese di Jannik Sinner, il giovane campione torna protagonista nella storia Paperinik e le distrazioni finalistiche, scritta da Roberto Gagnor e disegnata da Alessandro Perina, autore anche della copertina dedicata al giovane tennista.

In coppia con Paperinik

In questa nuova avventura ritroviamo il giovane asso del tennis insieme a un aiutante del tutto eccezionale: Paperinik. I due formano un’inedita coppia sul campo delle Finali P.d.P., prestigioso torneo riservato ai migliori tennisti del Calisota sponsorizzato da Zio Paperone in persona. Tra invenzioni ingegnose, trovate pubblicitarie e Bassotti in agguato, la competizione si trasforma in una gara di astuzia e sportività… tutta da seguire fino all’ultimo set.

Un Topolibro da collezione

Per l’occasione, Panini Comics presenta anche Il tennis raccontato da Topolino, un nuovo Topolibro da collezione – disponibile da mercoledì 5 novembre, solo con Topolino 3650, in edicola, fumetteria e su Panini.it – che raccoglie alcune tra le più belle avventure dedicate allo sport della racchetta e ai suoi protagonisti. Tra “dritti e rovesci”, la Banda Disney scende in campo per raccontare vicissitudini legate al mondo del tennis tra divertenti gag, improbabili onomatopee e simpatiche curiosità. All’interno del volume – arricchito dalla prefazione firmata dalla giornalista sportiva Eleonora Cottarelli – si alternano storie ricche di “battute” come Zio Paperone e il coach inconsueto, avventura di esordio di Quacknik Spinner sulle pagine di Topolino firmata da Roberto Gagnor e Alessandro Perina, la divertentissima Paperoga e il “servizio” imprevedibile, di Enrico Faccini, Topolino e la racchetta di sua maestà, di Sisto Nigro e Valerio Held, e altre storie dedicate a questo elegante e raffinato sport.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium