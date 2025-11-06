Uomo & Ambiente premiata a Milano con l’Eha Sustainable Company

Si è svolto lo scorso 3 novembre presso la suggestiva Immersive Room a 360° dell’Enterprise Hotel di Milano la seconda edizione dell'Evolution Horizon Award, la kermesse che More News - il più grande gruppo di editoria nativa digitale del Nord Ovest - sotto la regia organizzativa di Chiara Osnago Gadda, giornalista ed event manager dell’evento, con l’imprenditore Massimo Della Torre, co - fondatore - ha concepito per celebrare la vitalità del tessuto imprenditoriale italiano, ricco di conoscenze avanzate, di creatività e di capacità di innovazione.

Durante la serata di gala, sono state premiate le aziende che si sono distinte per il loro impegno in Innovazione, Sostenibilità, Design e Sicurezza, realtà capaci di mettersi in gioco condividendo le proprie esperienze migliori e contribuendo alla diffusione di una cultura d’impresa fondata su buone pratiche e consapevolezza.



Il premio EHA Sustainable Company è andato a Uomo & Ambiente di Torino, con la seguente motivazione: nasce nel 2004 con l’idea di mettere le persone al centro del lavoro e del cambiamento. Da allora, accompagna le imprese in un percorso di crescita consapevole, dove sicurezza, benessere e sostenibilità diventano parte di un unico equilibrio. Un’evoluzione naturale, racchiusa nel suo nome: Uomo come essere umano e Ambiente come ecosistema che lo circonda.



Evolution Horizon Award vi aspetta il prossimo anno lunedì 9 novembre 2026.

